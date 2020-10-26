喬治摩亞專訪｜大摩成功背後一男子 先後引入三匹香港馬王

殿堂級練馬師大摩（John Moore），於上季尾在港榮休散倉，未來將轉往澳洲重操故業。

回顧他在港從練期間，曾經訓練出不少馬王，並七度登上冠軍練馬師寶座，然而他的成功，絕非單靠一人之力取得，其子喬治摩亞（George Moore）絕對功不可沒。

喬治深得父親的真傳，揀馬獨具慧眼，為摩廐引入不少良駒，他們兩仔爺拍住上，一個揀馬；一個練馬，配合得天衣無縫。

每位馬販買馬都有自己的一套；而喬治最着重馬匹的後肢及臀部形態，他認為後莊越圓渾，代表馬兒越有爆發力。

大摩縱橫馬圈多年，曾訓練過不少一代馬王，例如「步步友」、「威爾頓」、「明月千里」（均已退役）、「佳龍駒」（已故）、「美麗傳承」等，當中不乏兒子喬治的揀手貨。

喬治笑言：「我自幼便跟隨父親走訪過無數馬匹拍賣會，並參訪過多個馬場觀戰。」

「在他身邊多年，他教我如何看一匹馬的形格，並傳授我關於步姿及血統等的賽馬專業知識。」

「這是多年來累積的經驗和學問，需要靈活運用，絕不能一概而論，例如我當初選購『步步友』、『佳龍駒』及『美麗傳承』這三匹後來是傳奇馬王的賽駒，背後其後各自基於不同原因。」

「我較睇重牠們的形格及將來是否有進步空間，加上香港的賽道比較堅硬，所以我購馬來港服役，會先留意牠們的後肢是否有力，步姿如何。」

「『步步友』是高頭大馬，很適合香港作賽。」

「我早在周歲馬拍賣會挑選了牠，除了父系Shamardal血統出色，馬匹的後肢及臀部型格渾圓有力，行起來勁度十足，結果牠在陣上多次展示出驚人爆發力。」

「至於『佳龍駒』是我在牠兩歲時購入的，我當時認為牠將來會有很大進步，將可為馬主帶來上佳的回報。」

「結果我沒有看錯，牠最終成為（香港）首匹四歲三冠王，成就非凡。」

「 『美麗傳承』雖在外地已經出過七次賽，但當時我認為牠是可造之材，以自購馬身份來港，將會大派用場。」

「牠曾在2000米一級賽上名，但就牠的形格看來，性能不像是匹長途馬，結果未能於打吡大賽取勝，反而繼續進步，從而稱霸各項一哩大賽。」

「『美麗傳承』能夠成功轉型，全是因為我的父親，他看得出此馬跑一哩的實力較長途更高，從而改變訓練計劃，成功把此馬的潛能充份發揮出來。」

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