新加坡一級賽｜獅城盃榜首雙雄串Q 速遞奇兵同母馬殺入圍

今天（25日）重陽節香港雖然冇馬跑，但鄰近的亞洲地區新加報亦有編排賽事舉行。

星洲克蘭芝馬場今日舉行11場日馬，重頭戲為獎金達40萬坡元（約230萬港元）的獅城盃，此場新加坡一級賽跑草地1200米，編於當地第十場上演。

當地兩大騎師杜奕與馬雅目前居於排行榜首兩位，今場均演出身價，事關他們兩匹座騎「地獄火」及「馬厲」俱排大外檔起步，兩位好手克服檔劣因素串Q而返。

尤其排在最外16檔起步的「地獄火」，鞍上人杜奕不慌不忙，沿途慢慢切入，待入直路後長驅直入，馬雅策騎「馬厲」較遲發力，只追回一席亞軍。

由布隆訓練的「地獄火」出賽九次獲8W1Q，演出夠晒忠心。

此外，跑殺獲第三名馬匹為「看到了」，此駒與昨日（24日）在港一出即贏的蔡廐「速遞奇兵」出自同一母系，而「看到了」騎師穆哈諾第一次挑戰一級賽即入圍。

當地榜首騎師杜奕早前被馬雅追到氣咳，但前者今戰除憑「地獄火」贏大賽之外，同日其餘場次亦三捷，反觀馬雅無進賬，杜奕四喜臨門後，目前以59比50，領先九場頭馬，衞冕冠軍寶座較主動。

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