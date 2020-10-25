方嘉柏大賽棋子｜幕後評估可達至110分 時時有餘今季有排贏

方嘉柏上季憑「川河尊駒」攻下G1冠軍一哩賽，不過「川河尊駒」今季轉八歲，能否保持水準實屬疑問。

而方廐長途王牌「跳出香港」腳傷後亦令人擔心，「忠心勇士」又流過鼻血，「與龍共舞」評分亦似行人止步，雖有「顯心星」冒起，但馬房要再贏大賽，就要靠後起之秀接棒。

其中周三晚（28日）現評97分的「時時有餘」上季演出準得可愛，除打吡不入三甲外，其餘出賽全入前四名。

此駒季尾贏馬開竅，來港前於新西蘭跑二級賽上名，今季挑戰分級賽定有作為。

而馬主對此匹五歲自購馬，上季終於取得突破感到高興，因上場此駒在二班賽贏馬，馬主可成功獲得100萬元特別獎金。

「時時有餘」今季更為成熟，成績可望更上一層樓，據幕後評估，此駒的評分可以扳至110分左右，並可以跑更長途程，所以今季應有排贏，更有望進軍級際賽。

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