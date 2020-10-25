鵲橋飛渡｜資深馬主賴偉智旺到曉飛 巴西波谷戰越打越堅

今季其中一位旺門馬主是賴偉智，他名下兩駒「仍然贏」及「鵲橋飛渡」加盟蘇偉賢馬房後大躍進，曾在今季谷草開鑼賽（9月9日）包辦孖寶，成為馬圈一時佳話。

「仍然贏」勝後再出跑第四，至於「鵲橋飛渡」則接續三戰兩冠一亞，單是相關獎金收入，賴偉智已超過180萬元，可謂名利雙收。

「鵲橋飛渡」匆匆又跑，將以王牌馬身份競逐周三（28日）四班谷草1650米，爭取本身季內第三Win。

來自巴西的波健士是此駒最佳騎師，本身亦持續在谷夜有好演出，而他亦包辦「鵲橋飛渡」季內暫時兩場頭馬，人馬合作參戰更未失Q。

正值大勇的「鵲橋飛渡」周中再攻強項，續由波健士主轡，可期再創佳績。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199