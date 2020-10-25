偉大勝利｜兩次上名皆憑時廐馬在谷夜入Q 黎海榮進而求勝

本地騎師黎海榮今季所獲支持不多，苦戰至10月尾，現時仍未開齋。

黎海榮季內暫41次出賽，只獲兩次第二，相關賽駒均來自霍利時麾下。

這對華洋騎練今季暫合作16戰兩亞，獨欠一場頭馬互相交代。

周三（28日）谷草夜賽第三班1200米第二組，時廐「偉大勝利」近日晨操由黎海榮負責，人馬上賽攜手於A欄同班同程後追入Q，演出不錯。

「偉大勝利」周三再出途程不變，當初報名時有打王牌，幕後不懈支持黎海榮，情況難能可貴。

黎海榮季內暫兩度上名均跑第二，正正就是本身與時廐合作的那兩次谷夜入Q，「偉大勝利」豈有不捧之理？

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