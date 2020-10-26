何澤堯｜近兩次刑滿復出都打孖上 勢令威紫荊於谷中盛放

是次（28日）谷中夜賽在C加3跑道上演，何澤堯近四次在同一賽道出戰，例有馬贏共獲六Win，儼如自己主場。

與此同時，他近兩次刑滿復出皆起孖，今期手握重兵，可期贏馬補償早前停賽損失。

第二場五班1800米「威紫荊」，今季首戰初配何澤堯跑C加3欄同程打開勝門，亞軍「明德之星」再出輕鬆補中，證明賽事水準高。

「威紫荊」翌仗轉爭盲門田草落敗而回，隔紗後重遊舊路，抽4檔起步夾啱跑法，可由蟲變龍取得本身季內第二Win。

第五場三班1650米「肥仔威威」，三捷皆在同程取得，明顯路有專長。

今季首戰即造出23秒05全場最快末段後上贏馬，表現出色。

此駒更成為何澤堯與師傅方嘉柏合作第100Win，可謂別具意義。

馬兒復課火力十足，狀態依然出色，原班人馬再戰可望連捷。

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