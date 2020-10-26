鄭俊偉｜睇實有毅君子操練 周三馬房出擊重心

鄭俊偉季初一輪攻勢後，最近成績淡靜下來，練者今晨（26日）騰來騰去督操，相當積極。

七時過後，鄭俊偉走到烽火台，原本和幾位練馬師同僚閒話家常。

未幾旗下周三（28日）第八場「有毅君子」從斜路行上來，他立即走到窗邊，目送馬兒步出大圈。

其後他便行到欄邊，眺望「有毅君子」操練過程，鄭俊偉一直睇實此駒快跳，當馬兒衝過終點後，依然留意其餘勢，非常重視。

「有毅君子」上季尾在薛恩胯下爆冷贏谷中1200米，今次季內初出即跑贏馬路程，相信是馬房出擊重心所在。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199