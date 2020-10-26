鼓浪順風｜姚本輝揀手貨素有保證 馬房跑夜馬單天保至尊

姚本輝買馬眼光，早已聞名香港馬圈，近年代表作是本地短途精英「遨遊戰士」，累積12戰五冠一亞。

跑周三（28日）谷夜三班1200米的「鼓浪順風」，亦屬姚本輝揀手貨，且是其馬房當晚唯一賽駒。

這匹五歲紐國自購馬在澳洲六戰兩冠四亞不失Q，本身已於上季在同班同程開齋。

練者讚賞此駒生性忠心，而且沒有脾氣，路程以1200至1400米最合，本身很適合香港競賽環境。

「鼓浪順風」今仗乃季內初出，本身暑期曾北上從化休養生息。

眾所皆知，姚本輝訓練從化兵甚有心得。

此駒現時已具備相當好狀態，在谷草1200米累積一冠四位，今次有力挑戰同場任何對手。

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