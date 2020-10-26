谷草賽馬｜忠心勇士同主三歲馬 再因食慾不振排位前退賽

這天（26日）雖是公眾假期，但馬會照於早上為周三（28日）谷戰進行排位。

排位前，原跑第三場四班1200米的「神光勇士」（希廐）因於10月23日食慾不振而退出，並由同場第一後備「智弗拍檔」（羅廐）補出配見習騎師陳嘉熙，排第4檔負113磅上陣。

三歲的「神光勇士」跟應屆香港短途錦標第三名「忠心勇士」（方廐）同主，本身早在10月23日當天已因同一理由，退出翌日沙田草地日馬。

與此同時，本是周三第一場五班1000米第二後備的「好攻勢 」（徐廐），因10月25日右前腿不良於行，退出周三谷草夜賽。

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