容天鵬馬房｜出馬半打一半由巴度炮製 銀時勁起上嚟唔得了

容天鵬馬房近期表現低迷，已連續四個賽事日捧蛋而回。

周三（28日）在谷草出馬半打，容廐不乏近績良好之輩，有望重開勝門。

容廐把當中半數參賽馬交予巴度操刀，騎練今季合作暫四戰一亞兩季，上名率達七成半，值得信賴。

第一場五班1000米「勁飛聖」，今季配巴度兩戰皆於同程入位，演出穩定，再戰此程仍有可為。

第三場四班1200米「銀時」，上仗田草1200米入Q，服役初次入三甲，表現較有改善不少。

這匹六歲馬復課後狀態有進無退，如今排2檔起步參賽，可跟對手周旋到底。

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