羅富全馬房｜沙田日賽排強陣卻食蛋 轉場補中靠晒弛曜風

羅富全馬房上周末（24日）佈下強陣，可惜未能在沙田日賽贏出頭馬。

周三（28日）轉到快活谷作戰，羅廐牌面仍不弱，有機會第一時間重拾勝軌。

第三班1200米「弛曜風」前季四捷兼曾揚威谷草，上季至今卻未再報捷。

「弛曜風」連敗後，今次終於重返第三班作賽，憑住本身較高班底，可望有所成就。

羅富全受訪時說：「『弛曜風』是匹能力相當好的短途馬，不過評分已上升至較高水平。」

「當牠從蔡廐轉過來後，需要一些時間調整，因此有段時間表現一般。」

「今季『弛曜風』狀態漸有改善，兩次出賽均發揮出不俗後勁，皆跑第五，走勢不差。」

「經過季內兩戰後，此駒終可復於第三班出賽，今次找來潘頓策騎，相信憑其出色騎功，可助此駒發揮後勁爭取佳績。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199