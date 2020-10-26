喬治摩亞專訪｜代表作美麗傳承 今生至愛卻是佳龍駒步步友

自大摩的父親佐治摩亞（老摩）於70年代初來港開倉計起，摩氏家族屹立本港馬圈近半個世紀，在港以至世界馬壇都有舉足輕重的地位。

大摩將返澳洲恢復練馬，兒子喬治摩亞則選擇留港，繼續營運其純種馬買賣公司（The George Moore Bloodstock）。

喬治說：「我們兩父子之間，擁有許多美好的回憶，記得有一年父親要鬥到馬季煞科日才成功奪冠，那一刻我們兩父子都無比振奮。」

「我一直努力為父親採購佳駟，父親則憑頂級的練馬功力部署馬匹上陣爭功，冠軍獎座對我們而言，便是最佳的回報。」

「另外，當日『佳龍駒』（已故）擊敗『巴基之星』（在港已退役）攻下打吡成為（四歲）三冠王，以及『步步友』（已退役）以無敵姿態輕取香港一哩錦標等，這些賽事也令我十分難忘。」

「我跟隨父親身邊多年，在他影響之下深深愛上關於賽馬的一切，對馬匹十分癡迷，立志將來從事與馬匹有關的事業。」

「我和父親在買馬方面，有九成時間都意見一致，所以通常很快便能達成共識，在買入價格上作出定案，以減省交易時間。」

「我倆揀選周歲馬時，往往也有同一看法，這全賴我們多年來的嘗試，並從失敗及錯誤中學習。」

近年來叱吒風雲的兩屆馬王「美麗傳承」，是喬治的代表作之一，惟他最鍾愛的作品，卻是「佳龍駒」及「步步友」這兩匹亦由他引入的前馬王。

喬治憶述：「『佳龍駒』與我非常親密，牠經常在馬房等待我餵牠吃東西，而『步步友』是我和父親第一匹共同引入的周歲馬，牠性格乖巧溫馴，深得我們歡心。」

喬治熱衷於賽馬業務，但當中亦並非一帆風順，偶爾還會遇到困難及挑戰。

他說：「從事馬匹買賣，我們必須因應經濟環境和顧客需求的改變，作出策略調整。」

「全球馬匹買賣的供求正不斷轉變，我們一定要掌握得很準確，例如近幾年頂尖良駒的貨源，已漸漸由以往的歐洲轉移至澳洲，所以近年我們引入的一些高質馬，貨源都是澳洲。」

「另外，今年全球經濟環境受武肺疫情影響，同時因航班問題令馬匹的供應大為減少。」

「在這樣的大環境下，我們揀馬時必須加倍小心，盡量替客戶減低風險，致力增加他們的投資回報。」

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