喜勝駒｜馬主羅氏家族乃方廐鐵粉 矛頭直指跑馬地冠軍寶座

列陣周三（28日）谷草夜賽三班1200米的「喜勝駒」，隸屬谷草王方嘉柏旗下。

上仗在莫雷拉胯下擊敗潘頓座騎「風雨駒」掄元，在港服役以來已四捷。

這匹六歲馬本身亦已跨季連續四場不勝有位，演出準繩。

其練馬師方嘉柏曾表示，「喜勝駒」用了很長時間適應香港環境，上季三Win表現轉趨穩定，今個暑假被安排上了從化，當地環境對牠的身心發展都有幫助。

「喜勝駒」馬主羅詠賢與其父親羅建生，都是方廐忠實擁躉，而此駒今季目標是爭逐跑馬地百萬挑戰盃冠軍。

目前在相關積分榜上，「喜勝駒」有15分，排第一的是韋達馬房「扎西德勒」，後駒現有30分。

換言之，此兩駒之間只相差一場頭馬而已，只要「喜勝駒」周三晚順利獲勝，便有機會與「扎西德勒」並駕齊驅。

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