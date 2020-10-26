霍利時｜夜賽三連勝例贏王牌馬 金鷹翱翔迎向偉大勝利

霍利時馬房谷戰連勝三期，合共六匹王牌馬獲三冠一亞不失Q，當中三匹頭馬「爪皇轟天」、「戰熊三千」及「勝感」俱贏短途賽，賽績印證部署及取向。

周三（28日）時廐一對王牌馬皆跑1200米，遂應加以留意。

其中，第七場「偉大勝利」上次跑同程後追入Q，造出22秒78全場最快末段時間，更力挫同場對手「南莊加好」，表現有明顯好轉。

此駒後勁凌厲，本身流過鼻血，趁勇再拼無保留餘地，黎海榮亦駕輕就熟，可期再入三甲。

第八場「金鷹翱翔」今季暫三戰皆配郭能跑1200米，錄得第三至五名各一，顯示本身已開始入局。

今仗改配周俊樂減十磅，本身夠速度前置，負114磅相得益彰，有望打開勝利之門。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199