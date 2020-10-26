天文台預測｜賽日天晴地快 谷草C加3中內檔秤先

周三（28日）谷草賽事，用最狹窄之C加3跑道作賽，天文台預測日間天晴，估計場地掛牌為好至快地。

睇番最近9月23日同一移欄賽事，一至四檔包辦逾半頭馬，而且多是守於前領馬之後貼欄或二叠位置建功。

如「威紫荊」、「扎西德勒」、「美麗天使」、「捉金皇」及「君達星」俱如此跑法下贏馬，具前速之中內檔馬可秤先。

今戰列陣馬中，頭場「喜奔騰」跑谷草C加3欄1000米一次即獲亞軍，反而其餘出賽未嘗入Q，回師首本戲且抽二檔可出頭。

另外，尾場「精神威」兩次跑谷草C加3欄獲一勝一位，熱身後重返強項，有力回復表現。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199