快活谷夜賽｜前摩廐馬陸續交代 支持勁飛聖讓你得益良多

近日賽事頻有暑期轉廐馬建功，其中近兩次谷戰均見前摩廐馬取勝，分別為10月14日「二郎」（東廐）及「扎西德勒」（韋廐），以及10月21日「南區寶」（羅廐）。

周三（28日）快活谷夜賽共有14匹暑期轉廐後未交代馬亮相，當中正不乏如「得益良多」、「勁飛聖」等前摩廐馬，表現令人期待。

當晚出賽的前摩廐馬除「得益良多」及「勁飛聖」外，還有「安采」、「健康美麗」、「天外天」、「美麗甜心」、「神光勇士」、「得益良多」及「勁飛聖」。

當中，後兩駒皆以王牌馬身份續戰新入位路程，幕後決心拼贏為止。

「得益良多」轉投希廐已跑三場，上賽初配周俊樂減十磅即入Q，僅輸馬頸位予頭馬「戰熊三千」。

現年五歲的「得益良多」上季初曾連番入Q，證明本身利連拼，續配手風大順的周俊樂減十磅，今仗有力補中打破轉廐齋缽。

八歲馬「勁飛聖」與時間競賽，這次匆出亦有用王牌報名，本身季內暫兩戰俱於谷草1000米入位，再攻此程可望借勢殺出重圍。

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