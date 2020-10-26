喬治摩亞專訪｜隨時是忠心勇士2.0 神光勇士僅售55萬港元

大摩兒子喬治摩亞，一手引入過不少名駒來港，間接給香港賽馬作出貢獻。

其中，原由大摩訓練的星級短途馬「忠心勇士」當年周歲（一歲）時，由喬治以57.5萬澳元買入。

此駒服役至今累積五捷，包括在去年攻下二級賽馬會短途錦標，並罕有地以三歲馬身份於香港短途錦標跑第三，累積取得逾900萬港元獎金。

隨着大摩離港，「忠心勇士」今季轉四歲改由方嘉柏訓練，雖然目前仍受傷患困擾，但只要康復過來，以其質素絕對有力挑戰各項短途大賽。

至於上季由喬治引入的自購新馬，以「神光勇士」最有機會替他擦亮招牌。

「神光勇士」與 「忠心勇士」 一樣，馬主都是田北俊女兒田啓安及女婿與鄭宇。

此駒由喬治以10萬澳元（折合約55萬港元）買入，本身出自古摩亞育馬場知名配種馬「杜拜驕驥」。

「杜拜驕驥」服役首兩仗在1100米獲一亞一季，之後連勝1200米藍鑽石錦標及1400米育馬錦標共兩項一級賽，所出子嗣大多承襲其早熟特性。

至於「神光勇士」母系La Dolce Diva，乃三奪墨爾盃的傳奇馬后「戴花」之女。

以此推算，現年三歲的「神光勇士」服役從第四班起步，不難快速成名。

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