沈集成｜受訪透露確妙星較喜歡跑谷草 所以今次再接再厲

沈集成今季成績保持穩定，而且不時為馬迷炮製驚喜，上周末（24日）就有「大俠士」在田草直路賽爆出22倍冷Win。

周三（28日）谷戰跑九場，沈集成共派出六駒參賽。

其中，尾場「確妙星」上仗在谷草1650米，幾乎爆出64倍巨冷Win，最終功虧一簣跑第三。

此駒今次改戰谷草1800米，面對同場多匹窄場專家，是對本身的一項新挑戰。

沈集成表示：「『確妙星』是匹有能力的馬，可惜曾因健康問題而影響表現，幸好今季一切回復正常，可以保持出賽。」

「此駒早前在田草表現平平，不過上仗卻突如其來，憑超強後勁追入季席，當時倘若跑多兩步有機會勝出。」

「如果要解釋原因，可能是馬兒較喜歡谷草較軟的場地，亦因此今仗再安排於細場攻堅。」

「馬匹狀態依然良好，1800米亦可以勝任，期望馬匹能夠有進步演出。」

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