莫雷拉｜三匹座騎抽1檔 周三谷夜繼續威

莫雷拉剛周末（24日）憑「速遞奇兵」及「佳運來」贏馬，自製一口53倍孖寶，非常和味！

周三（28日）谷草夜賽，雷神罕有未能夫卜，全晚只策八駒上陣，較潘頓及田泰安少一匹座騎。

雷神雖然座騎量不及對手，然而他的抽檔運不俗，第一場「豹子膽」、第二場「志聰明」及第九場「時時有餘」均抽到1檔起步。

至於全晚檔位最差是第七場「達心星」排12檔起步，且看雷神如何為這匹方廐馬扭轉乾坤。

場次 馬匹 排檔

一 豹子膽 1

二 志聰明 1

三 戰鬥英雄 7

四 大醇威 7

五 凌駕 7

七 達心星 12

八 喜勝駒 9

九 時時有餘 1

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