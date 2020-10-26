莫雷拉｜三匹座騎抽1檔 周三谷夜繼續威

莫雷拉剛周末（24日）憑「速遞奇兵」及「佳運來」贏馬，自製一口53倍孖寶，非常和味！
周三（28日）谷草夜賽，雷神罕有未能夫卜，全晚只策八駒上陣，較潘頓及田泰安少一匹座騎。
雷神雖然座騎量不及對手，然而他的抽檔運不俗，第一場「豹子膽」、第二場「志聰明」及第九場「時時有餘」均抽到1檔起步。
至於全晚檔位最差是第七場「達心星」排12檔起步，且看雷神如何為這匹方廐馬扭轉乾坤。
場次 馬匹 排檔
一 豹子膽 1
二 志聰明 1
三 戰鬥英雄 7
四 大醇威 7
五 凌駕 7
七 達心星 12
八 喜勝駒 9
九 時時有餘 1
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