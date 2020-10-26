莫雷拉｜善於為未勝馬開紀錄 神之手可帶領戰鬥英雄打勝仗

莫雷拉獲封為「雷神」，其中一個原因為他相當善於策騎難贏或不勝之輩出頭，因此深受練馬師信任。

今季共進行六次谷戰，每次例有未勝馬凱旋而歸，上周三（21日）分別有「明德之星」、「追風驥足」及「平常心」三駒開齋。

莫雷拉季內谷草暫獲八Win，先後幫助四駒首度打開勝門，分別是「機緣巧俠」、「綠色時代」、「過河勁卒」及「追風驥足」。

周三（28日） 跑九場谷草夜馬，雷神共策八駒。

當中，「豹子膽」、「戰鬥英雄」及「大醇威」在港均未有頭馬紀錄，幕後鬥志絕對硬朗。

第三場四班1200米「戰鬥英雄」，今季三戰獲一亞兩季演出準繩，卻總與頭馬緣慳一面，今仗強配雷神，有望憑騎功搭夠出頭。

第四場四班1200米「大醇威」，近兩戰名次拾級而上，包括上次僅不敵同程專家「牛精大哥」，表現已很不俗。

今仗「大醇威」繼續由莫雷拉執韁，有望敲響在港勝鼓。

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