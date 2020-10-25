方嘉柏｜傳統谷草王已重新駁纜 主場最想贏三匹未勝馬

本於谷戰斷纜的方嘉柏，剛周三（21日）晚憑「帖木兒」復於谷中贏馬，傳統谷草王繼續有貨賣！

星期三（28日）將有新一輪谷中夜賽進行，場數九場，方廐在其中七場都有馬出，整體陣容強勁，絕對不難增添谷戰頭馬。

整晚七匹正選馬中，幾可肯定方嘉柏最想贏「戰鬥英雄」、「大醇威」及「晨曦寶馬」，皆因此三駒均未開齋。

方嘉柏說過最大心願是替麾下每位馬主勝出頭馬，以報答他們對自己的支持。

在這大前提下，「戰鬥英雄」及「大醇威」已站於取勝邊緣，皆因牠們分別季內三戰三位及近兩仗皆上名。

「戰鬥英雄」連番在田草出擊跑第三，移師谷草有點形勢之利，本身早於9月中已在谷夜1200米入Q，如今舊地重遊，有望借勢出頭。

「大醇威」前次於田草1200米跑第三，上賽則在谷中1200米獲亞軍，名次拾級而上，操好續戰入Q途程，周三晚有權脫穎而出。

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