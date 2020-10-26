豹子膽｜沙田功敗垂成即轉快活谷 晨早出埋辣招不勝無歸

本地練馬師徐雨石開季成績不弱，暫時已勝出六場頭馬。

周三（28日）快活谷上演10月份最後一次賽事，徐廐不乏實力馬列陣，有機會增添好成績。

其中，「豹子膽」上次強配莫雷拉，本身前速不錯，以當時對手實力計，本來出頭有望，可惜在末段力度稍為轉弱，最後只跑第三。

「豹子膽」至今未勝，本身並非甚麼好材料，本身上季試閘經常有好走勢，可惜做好工夫後，到真正出賽時又交不出預期表現，令人感到失望。

如今「豹子膽」由沙田移師快活谷，對手顯著減弱，上周四（22日）報名日早上，曾由巫顯東試泥閘磨利槍頭，矛頭直指今場五班谷草1000米。

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