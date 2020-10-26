羅富全｜老早嘜定潘頓跑兩隻惡馬 弛曜風精神威贏晒唔出奇

周三（28日）谷草夜馬為10月份最後一次賽事，月內暫以練馬師羅富全成績最好，合共取得八場頭馬。

今輪谷戰他將派五駒上陣，其中「精神威」及「弛曜風」均強配潘頓執韁，有力替馬房延續強勢。

季內跑夜馬至今，羅富全與潘頓僅曾於10月7日合作過。

結果當晚他們有「多姿多財」勝出，另有「超威星」跑獲殿軍。

二人於周三合作「弛曜風」及「精神威」兩駒，相信是馬房出擊重心。

第八場「弛曜風」轉投羅廐後五仗全數不上名，今次重返第三班，機會卻不可同日而語。

須知這匹五歲馬三次在三班賽上陣，獲兩冠一殿佳績。

「弛曜風」今仗降班作戰，幕後立即找來潘頓壓陣，決心勝回一仗。

第九場「精神威」上仗季內復出於田草1800米雖然只跑第七名，不過今次出王牌且回師谷草，隨時可以交出進步表現。

此駒歷來四次出王牌報名，取得兩冠一亞一季未失三甲。

同場快馬不多，「精神威」有權克敵制勝。

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