天地人｜原班人馬尋求連捷 呂健威指評分冇so卻勝在夠勇

呂健威馬房上季成績突出，吸引到一些馬匹今季來投，「天地人」便是其中之一。

結果練者亦不負馬主所望，轉廐後第二仗立即交出頭馬，表現出色。

「天地人」今次繼續由潘明輝操刀，角逐五捷途程谷草1200米，可期爭取連捷。

呂健威說：「『天地人』加盟我廐時情況良好，結果很快交出頭馬，令我相當滿意。」

「此駒相當早熟，三歲時已交出頭馬，最高分時曾達到79分。」

「雖然上仗贏馬後評分與高位仍有一段距離，但馬匹今季再大了一歲，因此目前評分僅屬適中程度，並非有很大優勢。」

「可幸的是，『天地人』勝後狀態保持良好，假如馬兒陣上發揮應有水準，當可再爭取到好成績。」

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