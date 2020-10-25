谷中夜賽丨歐洲兵周三當造 呂廐押晒所有王牌在阿年身上

在港出賽歐洲騎師於彭國年加入後，現有四個，目前可跑的則有三個，蓋賀銘年正值停賽。

當中，巴度與郭能在剛周三（21日）谷夜都有馬贏，前者更中三元完成三日連勝。

星期三（28日）有九場谷草夜賽上演，這批實力派歐洲騎師大有市場，須知一眾本地馬房合共向他們提供大量座騎。

其中，容廐把一半賽駒交予巴度發揮，計有「銀時」、「太白山」和「勁飛聖」，呂廐讓彭國年策騎一對王牌馬「醉醒神」及「輝煌星」。

徐廐安排「翠龍」和「天外天」分別夥拍郭能和彭國年，姚廐則將唯一參賽馬「鼓浪順風」配上彭國年。

「醉醒神」唯一頭馬在谷中C加3欄1800米勝出，現只高當時兩分，本身季內已三戰有足夠熱身，如今角逐同欄一哩，未嘗不可爭取好成績。

「輝煌星」在港首季贏田草1200和1400米，上季則於谷草一哩重開勝門。

此駒今季兩戰皆慢閘墮後，繼而姍姍來遲跑第三，周三增程角逐1800米，未嘗不是好事，估計會有一定勝算。

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