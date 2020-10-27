獸醫報告｜紅旗飛翔剛周末跑包尾 賽後驗出不良於行

馬會首席受薪董事祁禮謙，今日（27日）發出通告，指出剛周末（24日）有三駒賽後不良於行。
「紅旗飛翔」剛周末於田草1400米跑包尾，賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。
主任獸醫（賽事管制）剛周日（25日）在蘇偉賢馬房再次檢查「紅旗飛翔」時，發現該駒右前腿不良於行，此駒必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
「好攻勢」賽後翌晨右前腿不良於行，此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
「冠鋒」賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時並無發現任何明顯異常之處。
主任獸醫（賽事管制）於賽後翌晨在方嘉柏馬房再次檢查「冠鋒」時，發現該駒右前腿不良於行，此駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。
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