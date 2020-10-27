快活谷專業系列｜時間唔呃人 達心星超晒班12檔照攻可也

谷中周三（28日）將有九場賽事進行，不少谷戰健將有份參與，其中一匹是第七場方廐「達心星」。

「達心星」上季尾在谷草1200米取得一冠一亞。當中，首仗造1分09秒54，在第四班輕勝亞軍兩個馬位，展示超班實力。

此駒當時再出初戰三班賽，被捧成1.5倍大熱門，惟強中自有強中手，最終以馬頸位之微不敵「勝利威龍」屈居亞軍。

請留意「達心星」當時跑出1分08秒79，較之前贏馬時更進一步。

再看「勝利威龍」上季谷草煞科戰（7月15日），僅負頭馬「禾道駒」馬頸位做阿二，本身造1分08秒62，賽績標青。

「達心星」今次抽12檔起步，相信會嚇窒不少馬迷，惟只要雷神做好留放，加上他與「心星」系合作無間，前駒仍有可勝之道。

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