呂健威｜直言輝煌星易位難贏 期望彭國年有超水準發揮

法國籍騎師彭國年今季再度來港參賽，暫時九戰皆落第。

然而此子卻深得呂健威器重，繼上周末（24日）合作三駒後，呂廐再讓周三（28日）谷戰一對王牌馬「醉醒神」及「輝煌星」均由彭國年執韁。

當中，尾場「輝煌星」今季兩戰沙田1400米皆獲季軍，今次將是本身首度增程角逐谷草1800米。

呂健威表示儘管馬兒上季贏過1650米，惟今仗依然是一個挑戰。

他指「輝煌星」性格忠心及演出穩定，卻一直易位難贏，並謂這匹七歲馬現時評分偏高。

今場面對一眾谷中好手，呂健威期望彭國年有超水準發揮，以替此駒重新帶來勝利。

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