弛曜風｜羅富全捨難取易 三班谷戰貪對手弱

羅富全上周三（21日）在谷戰連中三元，周三（28日）谷草賽事，練者再次派出不少惡馬列陣，有力增添頭馬。

第八場三班1200米之「弛曜風」，在上手蔡約翰馬房取得四捷，上季中轉入羅廐後，經過大幅減分，已有迴旋餘地。

此駒今季在二班跑過兩場，配見習生陳嘉熙均跑第五名，今次降落三班，帥權隨即落入潘頓手中。

羅富全分析說：「『弛曜風』今場落三班上陣，我認為牠的機會樂觀，有好檔（4檔）及好騎師（潘頓）操刀。」

「『弛曜風』今季兩戰跑第五名走勢不差，今場降落三班出戰，威力大增。」

「『弛曜風』以往由我恩師蔡約翰訓練，他建議我接手此駒。」

「馬兒在陣上忠心準繩，曾多次跑得接近，只是早前評分飽和，居二班比較蝕底。」

「『弛曜風』今場落三班， 並由田草轉戰谷草，對手因而大幅較弱，希望有助爭勝。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199