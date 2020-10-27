包裝永旺丨來港前由蘇銘倫贏過 馬主李文斌曾實地睇試谷閘

周三（28日）谷草夜馬，第九場二班1800米之「包裝永旺」馬主李文斌，其父親李運強是本港資深馬主。

李氏家族在港養馬多年，上季「包裝」系馬處於換血期，李家整季沒有頭馬進賬。

不過近年「包裝」系四出搜購良駒，引入不少新力軍來港，明晚初次登場的東廐自購馬「包裝永旺」是其中之一，且看能否為李家帶來贏馬喜悅。

本月17日快活谷舉行八組試閘，「包裝」系主理人李文斌一早到場，在告東尼陪同下觀看名下新力軍「包裝永旺」試閘，最終由田泰安跑第六名。

李文斌細心聆聽告東尼與田泰安匯報馬匹試閘之表現，動態積極。

李文斌早前接受《蘋果馬經》訪問時提到，他引入這匹法國自購馬來港，皆因牠曾在蘇銘倫胯下輕鬆贏過泥地表列賽1800米。

估計馬匹潛質應該不俗，只要適應香港水土，有力交出好成績。

「包裝永旺」在法國最後一仗贏馬，擊敗亞軍馬Mk Fancy，後駒賽前贏出一級賽聖格盧準則大賽。

不少擅跑泥地的馬，亦可應付谷草鬆軟場地，因此今戰不容忽視。

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