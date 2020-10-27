快活谷專業系列｜1800米有數得計 何澤堯食硬莫雷拉咁款

今季谷草已舉行過三次1800米賽事，分別由何澤堯、莫雷拉及巴度勝出頭馬。

現居騎師榜第二位的潘頓，季內同程三戰兩奪季軍，三哥田泰安則三戰皆不上名，表現欠佳。

周三（28日）谷戰有兩場1800米賽事，分別為第二場五班賽及第九場二班賽。

巴度在上述兩場賽事均無座騎。

莫雷拉同程兩匹座騎「志聰明」及「時時有餘」，均抽1檔起步，形勢有利。

至於何澤堯兩匹同程馬「威紫荊」及「安采」同樣排位有利，前駒前仗由何澤堯贏同程開齋，今次抽4檔起步有勝算，至於後駒則排2檔出閘。

這位本地一哥如今刑滿復出，有權氣走雷神，做其谷中1800米王者。

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