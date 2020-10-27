希斯貴價新兵｜包裝永勝試閘第三 希斯暫定11.29出賽

今晨（27日）沙田舉行十一組試閘，當中焦點落在一批身價不菲的自購馬身上，包括「包裝永勝」、「柏林探戈」及「飛輪閃耀」等。

這批馬均為今季四歲馬大賽進軍的份子，而「包裝永勝」馬主李文斌和「飛輪閃耀」馬主沈墨寧，今晨都有到場睇愛駒試閘，場面熱鬧。

「包裝永勝」在第一組田草1000米試閘中，以第三名過終點，至於「柏林探戈」和「飛輪閃耀」則在第二組和第三組試閘中以第七名過終點。

「包裝永勝」是澳洲一級賽雙料冠軍，包括勝出蘭域堅尼和春季冠軍錦標，盛傳身價高達1,600萬。

今季來港服役後由希斯訓練，當然是其爭奪四歲馬大賽的重要棋子。

對於今日「包裝永勝」的試閘表現，希斯說：「『包裝永勝』今晨試閘早段較慢，但其後愈走愈順，後上悅目，以第三名過終點，表現令人滿意。」

「牠會再試一課1200米泥閘，然後按計劃在11月29日在港初出跑評分上限95分的二班田草1400米。」

「跟住就會再跑12月13日國際賽日之二班田草1600米，然後就會向四歲馬三場大賽進軍。」

另外，賀賢馬房「連連歡樂」，上季初出一役跑四班田草1000米，大勝對手4.75馬位，甚有明星馬本色。

此駒今季一直未出賽，本應早前曾報名試閘，但突然退出，不過今晨此駒由潘頓出試第二組田草1000米大閘，結果以第二名過終點。

對於馬匹狀況，賀賢說：「『連連歡樂』今晨試閘表現令我滿意，馬匹已準備好出賽，並計劃在11月14日復出跑三班田草1000米。」

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