賽馬專題｜試閘太多隨時弄巧反拙？馬圈持份者籲馬會正視

試閘馬多過出賽馬，是今年季初其中一個突出現象，不少馬圈持份者均覺察到。

部份人認為有關方面對此應予適度調節，以免情況失控，產生不良後果。

目前試閘組數及各馬房試閘出馬上限，馬會受薪董事均按既定條例作出適當安排。

誠然，試閘肯定有助馬匹提升狀態，惟從馬迷、評馬人以至騎練、馬主及馬會的角度出發，試閘太多或招致反效果，不一定是賽馬之福。

應屆冠軍騎師潘頓認同最近試閘越來越多，基於對練馬師部署的尊重，他謂不會對此有任何不滿，惟盼賽事次數比試閘更多。

晨操專家積奇表示，現時試閘太多太密，對觀操客而言十分吃力。

他還指出香港及從化馬場情況有明顯分別，不少在從化試閘展現銳利速度的賽駒，回港後表現卻大相逕庭，隨時變成馬迷投注陷阱。

近五年8至10月試閘數字

年份 試閘組數 出試馬總數

2020 209 1493

2019 198 1408

2018 169 1374

2017 143 1326

2016 134 1173

註：2020年數字計到今天（27日）為止，未計周四（29日）及周五（30日）都有試閘進行。

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