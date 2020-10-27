時時有餘｜將報爭今屆國際賽 方嘉柏深信評分可達110分以上

「時時有餘」將於周三（28日）在跑馬地出爭第九場第二班1800米賽事。

練馬師方嘉柏對此駒寄予厚望，希望牠今仗能夠取得佳績，朝着一級賽的目標進發。

「我們將為馬兒報爭香港國際賽事。儘管牠目前評分只有97分，但希望在周三之戰過後其評分會有所上升。」方嘉柏說。

方嘉柏深明「時時有餘」的評分須提升至大約110分或以上，才有機會列陣於12月13日上演的國際賽。

然而，此駒上季已證明本身是匹嶄露頭角的長途馬，在港出道以來上陣七次，評分已提升15分至97分。

出自父系「紅杉木」的「時時有餘」於上季競逐香港打吡大賽（2000米）前連取三場亞軍，表現甚佳，因而成為打吡的爭勝要角之一，結果牠在冠軍「金鎗六十」之後僅得第九名，表現令人失望。

但此駒上季最後一仗以勁勢在沙田攻下一項第二班1800米賽事，打開在港勝利之門。

「我對馬兒十分滿意。牠今仗抽得好檔位（第一檔），應有力一爭，但牠今仗須面對一些狀態比牠略勝一籌的對手。」方嘉柏續道。

現年五歲的「時時有餘」周三將作今季首戰，與11匹對手同場角逐，當中包括多次與牠對壘的同齡馬「精神威」（131磅）、「安采」（128磅）及「必妙星」（119磅）。

「時時有餘」屆時由三屆冠軍騎師莫雷拉執韁。

方嘉柏說：「馬兒狀態不錯，現時體重1048磅，與牠平時的出賽體重1030磅相若，因此我對牠今季初出頗有信心。牠進度一如預期，相信牠將能交出好表現。」

「『時時有餘』上季已證明，牠可在初出時交出上佳表現。牠上季首仗參加1400米賽事，雖然最終不敵『金鎗六十』，但末段的段速相當快。」

「作為季內首戰，今仗的1800米途程應很適合牠發揮。我相信牠日後能適應更長途程，也深信牠的評分可升至110分以上。」

方嘉柏對「時時有餘」的長力有信心，意味着該駒也有可能報爭在季尾舉行的皇太后紀念盃讓賽，該項2400米三級賽的總獎金高達350萬港元。

方嘉柏說：「我認為牠在季尾舉行的皇太后紀念盃中將甚具競爭力。」

此外，方嘉柏麾下的「大醇威」將列陣第四場四班1200米，力爭打開在港勝門。牠上仗在一項同場同程賽事中僅以短距離飲恨獲亞。

方嘉柏說：「馬兒離獲勝之期不遠。牠今季三仗分別得第六名、季軍及亞軍，表現越見進步。」

今仗為「大醇威」在港服役以來的第15仗，將由莫雷拉策騎，並自第七檔出閘。

方嘉柏續道：「我本來希望可抽到第七檔以內的檔位，但無論如何，我們仍會採取與上仗相同的策略。牠出閘後會主動上前，期望牠能打開勝門。」

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