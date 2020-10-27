羅建生｜喜勝駒目標鮮明 希望成為谷草王

有谷草王稱號之方嘉柏，渡江作賽成績特別標青，周三（28日）谷草賽事，練者派出不少實力馬列陣。

其中第八場三班1200米之「喜勝駒」新勝猶勇，是練者的頭馬希望。

「喜」系馬主是方嘉柏多年支持者，而「喜勝駒」馬主羅詠賢是羅建生的千金。

「喜勝駒」上場贏馬後，方嘉柏講到明，這匹六歲馬以今屆跑馬地百萬挑戰盃為目標，戰意鮮明。

「喜」系主理人羅建生就話，「喜勝駒」在澳洲服後時已是他名下，在外地跑得很好。

馬匹偏向遲熟，由於來港時未閹割，因此來港後用了很長時間才適應環境。

「喜勝駒」其後轉入方嘉柏馬房，並上了從化受訓，馬兒表現漸入正軌。

馬匹由上季至今，共取得四場頭馬，表現穩定，只要在三班負磅不太重，跑番首本路程谷草1200米，仍有希望交出成績。

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