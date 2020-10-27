賽事報名｜周日沙田跑馬共11場受注 馬王復出亮相三級賽

今季第17次賽事，安排於周日（11月1日）跑沙田十場草地日賽，跑道選用全闊的A欄競逐。

當天十場本地賽事進行期間，於第四場之後會加插轉播日本秋季天皇賞來港，形成周日共有11場賽事受注，第一場提早於中午12時45分開跑。

禮拜日沙田馬場重頭戲為一年一度的婦女銀袋，此場三級賽草地1800米今屆有13駒報名，應屆香港馬王「時時精綵」（告東尼馬房）本季首度亮相。

「時時精綵」對上兩季的季初均有出席此賽，但只跑得季殿軍各一未能獲勝，且看今屆能否一出即捧盃？

同日賽事將有三位騎師因停賽缺陣，分別為賀銘年、黃俊及陳嘉熙，而各項特別彩池均無多寶累積。

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