評分摘要｜速遞奇兵加14分！高大威猛突破一百分大關

由於昨日（26日）是公眾假期，故馬會延至今午（27日）才公佈剛周六（24日）的出賽馬最新評分。

毫無疑問，今期加分最多的是蔡約翰旗下新星「速遞奇兵」，賽後被加14分至66分，觀乎其贏馬姿態，升班應無阻力。

另一匹明星馬「高大威猛」完成跨季五連捷，賽後被加七分至101分，正式成為百分佳駟。

「高大威猛」本身自去年12月入Q開始，一連八仗取得六冠兩亞，合共累加49分，進幅驚人。

另一連捷馬「美麗天使」賽後同樣被加七分（62分），下仗將首度升上三班作賽。

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