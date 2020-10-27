賽馬專題｜試閘馬多過出賽馬 馬迷度唔切馬如何投注賽馬？

香港馬季每年由9月初開始，直至翌年7月中為止。

9月正常是香港賽馬熱身月，馬迷也習慣了出馬較少，一般去到10月，馬匹報名以至出賽便會回復踴躍。

然而今季到了10月初，沙田跑馬竟然頻頻冷場。與此同時，開季以來曾試閘的馬匹卻多到嚇你一跳。

近季試閘馬匹數目持續增加，究竟試閘是否太多？這對整體賽馬業發展是否有利？

要探討這個馬圈「新常態」，可從數字入手。

以10月份頭三次日馬為例，合共編排30場賽事，最終只得十場出足12或14駒達至上限。

換言之，其間有三分二場次出馬不足，當中更有九場出馬少至十匹以下。

其實香港現役馬匹數目一直高企，說不夠馬出賽從來說不過去。

相反，近年試閘次數不斷上升。幾年前，每周通常只設周二及周五試閘，再加每月一次快活谷試閘而已。

自從從化馬場於前季投入運作以來，現時每周動輒有四、五天早上有試閘（中港兩地合計）。

以8月開操至10月期間計，近年試閘數目大幅增加，單是今季暫已有209組試閘完成，出試馬多達1,493匹次。

相比起真正比賽，今季暫只舉行了138場賽事，試閘多過真跑馬一大截，相信放諸世界任何一個賽馬地方，都應該會是馬圈奇景。

對於馬迷刨馬，自然比以前更加吃力，根本難有足夠時間消化包含試閘成績在內的馬匹資料，試問又怎能提升他們的投注意慾？

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