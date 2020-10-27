銀時丨上仗內出血都入Q 容天鵬：交番應有水準就夠贏

周三（28日）跑九場谷草夜賽，容天鵬派出六駒上陣，當中不乏匹近績可靠的牌面馬。

其中角逐第三場四班1200米的「銀時」，上仗跑沙田1200米跟前遇超快步速，拼至氣管多血亦入Q，今場轉戰谷草1200米，鵬哥認為此馬轉場應該可以適應。

容天鵬說：「『銀時』跑沙田及快活谷亦合發揮，我安排牠轉戰谷草，因為我預計谷草1200米有機會拆兩組，對手比沙田弱，有利偷襲。」

「『銀時』在今年五月流鼻血提早歇暑，上場季內首次出賽，跑田草1200米未竟全功，賽後驗出氣管有血，幸而經悉心照料後，目前馬兒健康穩定。」

「始終牠健康有過陰影，今仗是否能夠交出成績，要視乎馬兒臨場的健康狀況。」

「『銀時』向來具備速度，隨着馬匹年紀長大，牠口勁已經較前收斂，今場抽二檔亦有利，只要牠交回上場的水準，今次轉跑谷草可望補中。」

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