蔡明紹｜大讚孖寶忠心準繩 再抽靚檔爭連捷

蔡明紹今季初成績不俗，季內已取得七場頭馬，其中一場頭馬，是周三（28日）第七場三班1200米的「孖寶」。

這匹蘇廐馬上場在蔡明紹胯下取得頭馬，今次再戰同程，騎者希望夥拍此駒再下一城。

「孖寶」前仗季內初出跑谷草1200米，排12檔起步，全程留後走三叠，在不利形勢下，仍可後上追入一席殿軍。

此駒上場抽三檔，即在蔡明紹出色發揮下贏馬補中，今場仍幸運地抽得2檔起步。

蔡明紹受訪時說：「『孖寶』上場順利取勝當然開心，我長期夥拍此駒上陣，以及多次在晨課策騎牠操練，我和馬兒彼此有緊密聯繫。」

「『孖寶』上場負輕磅取勝，加分後今場的磅位適中（121磅），並排二檔有利。牠的性格忠心，每次出賽，都會在陣上全力以赴。」

「『孖寶』目前狀態，仍保持上場贏馬水準，有力跑得接近。」

蔡明紹補充，他今季在大約兩個月內取得7場頭馬，希望自己的策騎事業順風順水，爭取更多上陣機會，以及有更多實力座騎，爭取更佳成績。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199