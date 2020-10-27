谷草第七場｜潘頓幫佳尊三試閘 出賽卻騎從未沾手的大雷暴

本來馬匹出賽用任何騎師都可，尤其是香港馬圈現無任何馬房主帥，幕後更可自由地選用任何騎師。

然而以今季暫時情況計，賽駒配搭彷彿特別紛亂，只有「金鎗六十」、「勁搏」、「顯心星」、「夢想成金」等星級馬才有固定騎師。

周三（28日）跑谷草夜馬，第七場三班1200米有點吊詭，皆因1號馬「大雷暴」（韋廐）來港至今五度試閘，由田泰安一手包辦，這次卻由從未操過或騎過牠參賽的潘頓壓陣。

此駒上季起在港出賽，當時兩戰均由周俊樂策騎，亦與田泰安完全無關。

「大雷暴」排頭牌負重至133頂磅，也不被安排夥拍韋達徒弟周俊樂減十磅跑，莫非幕後認定潘頓是替此駒開齋的最佳人選？

反觀田泰安今場卻騎自己季內從未沾手的「令才」（苗廐），至於10月中曾替此駒試泥閘的巴度，今仗續策季內兩戰俱由自己上名的「南莊加好」（丁廐）。

至於當時跟「令才」同日早上在潘頓胯下試泥閘的「佳尊三」（羅廐），今場季內初出首戰谷中由郭能主轡。

「佳尊三」馬主蕭劍瑩最近曾於谷夜勝出由田泰安執韁的「帖木兒」（方廐），而她名下另一駒「力王」在港暫時唯一頭馬，正是由郭能於谷夜勝出的。

在這場騎師配搭近乎大兜亂的谷草賽事中，究竟誰是真命天子？天知曉！

另一方面，今次谷戰有四匹新勝馬非由新勝騎師策騎，計有第四場「赤水神駒」換波健士、第五場「心中有您」換潘明輝、第六場「帝豪大師」換潘頓，以及第九場「時時有餘」換莫雷拉。

當中，「心中有您」、「帝豪大師」及「時時有餘」當初皆有打王牌報名，縱使騎師有變動，惟連捷決心仍在。

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