即將告別鼠年，迎接牛年來臨。不少讀者都十分擔心來年的運勢，當中又以犯太歲者的運勢較為反覆不定。

因此是次會與大家分享2021辛丑牛年犯太歲的化解方法。

正所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍」。

每年犯太歲的生肖會有不同程度的運勢起伏，一般來說，犯太歲的年份會出現不同的變動，輕則會出現工作變動、搬遷，重則更會招致官司口舌、破財、生病、發生意外等。

今次與大家分享化解犯太歲的化解錦囊，讓大家可以在新一年事事順利。

首當其衝受影響的是肖牛的朋友，肖牛者為「值太歲」，務必要事事小心。

其次肖羊者為「沖太歲」，容易出現變動；肖狗者為「刑太歲」，需要小心人際關係。

肖龍者為「破太歲」，工作時容易好事多磨；肖馬者為「害太歲」，要小心因言語而破壞人際關係。

犯太歲的朋友適宜在新一年進行喜事沖喜，例如結婚、置業、添丁等，以喜事來應驗犯太歲的變化。

其次可在立春後至農曆正月十五前完成攝太歲的程序。

由於犯太歲者流年的健康運勢會較差，容易出現血光之災，故不妨主動捐血、洗牙或到醫院進行詳細的身體檢查，以化解血光之災。

此外，犯太歲的朋友，不妨佩戴日本東密12生肖守護神法牌來化煞。

不屬於犯太歲生肖的朋友，若想加強自身運氣，亦可佩戴相應的守護神法牌。

平日亦可多唸誦經文累積福德與功德，則可無病延年，常保健康。

今期（10日）幸運顏色為紅色、紫色，可加留意。

第二場七歲老馬「都市神話」在競賽生涯曾奪九次入Q，其中有數次均在四班賽以短距離落敗，今仗續戰第五班有優勢。

於去年4月26日「都市神話」排大外檔，全程走外疊蝕位，直路初段曾受阻，最終後上跑第五，末段造22秒91為全場第二快時間，表現並不失禮。

這匹傷患馬經過實戰熱身後，有利其提升作戰狀態，今場表現令人期待。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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