三位外籍騎師郭能、史卓豐同薛恩最近做咗「失蹤人口」，在2021年均未贏馬，守齋期亦各超過一個月。

其中，史卓豐手風最唔順，對上一匹頭馬已經是去年11月29日「輗多福」（希斯馬房），換言之，佢已有個半月冇頭馬見面。

呢三位仁兄都唔係冇實力馬在手，可惜都運滯經常搏輸，而蘇銘倫來港出賽，叫座力太強，亦對佢哋帶來影響。

蘇銘倫原本騎到年初三（2月14日）賀歲馬賽馬日，然而近日騎師群之間流傳一種說法，如果呢位殿堂級高手爭取到騎一匹有力問鼎今年打吡的四歲馬，就會跑埋3月21日打吡大賽日至走。

然後佢就會轉戰中東，參加暫定3月27日上演的杜拜世界盃嘉年華，惟一切要視乎當地入境檢疫規定。

如果蘇銘倫延長在港出賽期，加上佢本人已成功減肥，現時可造120磅，真係唔憂接唔到有份量座騎，相應亦令上述三位外籍騎師更加難搵食。

文：林湛穎

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