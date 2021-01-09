今午（10日）舉行十場沙田賽事，頭場四班草地1200米眾多質新馬列陣。

機會較佳者首推潘頓不肯放手的「好玩福星」（沈廐），上仗跑同程起步受阻被迫居較後位置，入直路攞位又欠積極下仍近。

今戰面對一大批出賽經驗更淺對手，可望提升名次。

另一匹則揀轉馬房初出的舊馬「自在人生」（文廐），近期跑得好場合多數在有配備變動，今仗有相同情況，埋門試大閘走勢出色，半冷值博。

尾場二班草地1400米，由莫雷拉策騎的擂台躉「勁搏」（蔡廐）雖然埋門趕工夫試閘力騎掄元，狀態仍有不足。

此駒在港上陣以來未失Q，縱出七、八成功力，亦足以在今場過關斬將。

另一匹則取初跑二班賽的「錶之未來」（呂廐），上仗贏同程姿態輕鬆，推算升班負磅驟減並不吃虧，埋門再試大閘走勢無走樣，可望延續在港未失三甲數據。

今期《蘋果》推介

第一場 4好玩福星 10自在人生

第十場 2勁搏 11錶之未來

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