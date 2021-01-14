周日（17日）沙田賽事，共有兩場田草1000米舉行，包括第七及第九場。

莫雷拉今季在直路賽表現出色，出賽20場成績4冠1亞3季，勝出率20%、上名率40%。

今戰莫雷拉將策第七場「風流人物」及第九場「美麗掌聲」出戰，後駒歷來四勝均由雷神包辦，值得留意。

同程成績最差是莫雷拉之巴西同鄉波健士，14戰全部不入三甲，被雷神打到毫無還擊之力。

今次波健士第九場所策騎之「大俠士」演出如何，將受關注。

至於雷神宿敵潘頓，上陣15場取得3冠2亞1季。

而田泰安16戰不勝，只取1亞3季。

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