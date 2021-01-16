星期日（17日）沙田有十場日馬賽事進行，「當家」系陣營共有兩駒列陣，馬主黃清華與友人合夥持有的「當家精神」，將角逐第七場三班草地1000米。

至於黃清華太太黃蔡秀文有份的幸運角團體，旗下新馬「當家信心」初次上陣，出戰第五場四班草地1000米。

黃太接受《蘋果馬經》訪問時說：「今次是我們首次有兩駒同日出賽，所以心情極之緊張。」

「初次上陣的『當家信心』，由著名馬販David Price（大衛派斯）挑選來港，他早前為我們團體引入的『當家精選』好叻仔，所以便再搵他買馬。」

「今次Price沒有畀我們選擇，只說如果蔡約翰都鍾意『當家信心』，此駒便屬於我們。」

「而練者看過此駒後都表示喜歡，於是我們便扑鎚購入。」

「據說『當家信心』在從化試閘走勢幾好，惟至今我都未與蔡約翰通過電話，也不知其近況，但既然隻馬叫得『信心』，我們也應該要對牠有信心呢！」

至於上仗出道即勝的「當家精神」，黃太則有以下評價：「韋達向我表示，『當家精神』雖然馬仔細細，但鬥心極強。」

「而近期馬匹狀態非常好，跑完上仗後續有進步。」

「馬匹跑完上仗後續有進步。其實這兩匹『當家』系馬均出自父系Outreach，後駒服役時從未取勝，因為牠跑了一仗後已受傷退役，並轉任配種馬。」

「我身邊不少朋友得知我們竟然買了兩匹Outreach同父馬後，均笑我這樣傻，但我真的不太在意，只希望兩匹馬仔都健健康康，可以跑出好成績。」

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