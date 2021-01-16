下周三（20日）谷草有九場夜馬跑，蘇銘倫停賽期滿復出，暫定座騎有「年年旺」（高廐）和「騰龍駒」（容廐）。

另一方面，何澤堯，蔡明紹及巴度目前正在停賽，他們的座騎將會易配，其中莫雷拉成為大贏家，接手上場在何澤堯胯下大勝而回的「股票傳奇」。

第三班1200米（第一組）：「疾風勁草」近兩仗均配巴度，騎者停賽，由史卓豐接手。「鴻運飛鷹」近兩戰均配何澤堯，騎者停賽，易配潘頓。

第三班1200米（第二組）： 「人和家盛」近三戰均配巴度獲一亞，騎者停賽，易配潘頓，至於「多姿多采」上場由潘頓騎開，今場則由莫雷拉接手。

第三班1650米：「鴻圖巨星」上場在見習生陳嘉熙胯下跑第九名，今仗易配另一位見習生周俊樂。而周俊樂的師傅韋達同場則派出「明月輝煌」上陣，由潘頓策騎。

第四班1200米：「股票傳奇」上場在何澤堯胯下出閘大包尾，末段後追多個馬位贏馬，被視為「巴基之星」的翻版，由於騎者停賽，此駒今場由莫雷拉接手。

「手牽手」今季兩戰均配波健士，上場賽後報告指馬兒搶口，今場韋達安排徒弟周俊樂策騎。

第四班1200米：「勝出魅力」今季三戰均配大師傅，韋達初次安排徒弟周俊樂減磅。

第四班1650米：「金剛福星」上場巴度策騎跑第五名，騎者停賽，由田泰安接手。

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