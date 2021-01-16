周日（17日）田戰韋達共出七駒，各方焦點落在第七場新勝馬「當家精神」身上，但若想扒冷的馬迷，就要留意一對上仗末段騎得較Hea之馬。

第一場五班草地1600米「緣份」，上仗配蘇銘倫只得第四，小組提醒騎師，只要情況許可，他有責任至少手足並用力策坐騎至終點，今仗改配周俊樂減磅更好跑，隨時可施回馬槍。

第六場四班1200米「醒旺財」，上仗配楊明綸跑千四米放唔到得第四，小組提醒騎師有責任力策座騎至終點，復課狀態有進無退，重口馬縮程跑千二米更合，續配楊明綸會打醒十二分精神，有權放到。

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