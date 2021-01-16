靚女蔣嘉琦年前棄做見習騎師，如今已成為專業馬販，先後引入過數匹賽駒在港服役。

當中，「好好學習」（呂廐）及「行雲流水」（沈廐）均有頭馬交出，可見嘉琦妹眼光獨到。

根據馬會網站資科，蔣嘉琦於去年10月23日註冊成為馬販代理。

之後由她代馬主購入的首駒便是剛周三（13日）谷戰尾場方廐「資本家」，結果此駒在港初出即獲平頭亞軍，實力可見不弱。

周日（17日）田戰第二場四班草地1400米，賀賢旗下四歲紐國自購新馬「日就月將」，上季由蔣嘉琦替馬主蒙德揚引入。

此駒上仗在強組1600米跑第三，服役首度上名，如今縮程跑1400米對手較弱，抽2檔起步形勢好，可期打開勝利之門。

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