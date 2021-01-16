周俊樂是公認最騎得之七磅仔，周日（17日）田戰他胯下之「雙天至尊」與「精彩勇士」，兩駒孭129磅或以上全負，改配樂仔減磅是明智之選。

第四場四班泥地1650米「雙天至尊」，在港獲一冠兩亞一季成績，俱負123至125取得，孭129磅或以上四戰全負，改配周俊樂減磅可重現真身。

第七場三班草地1000米「精彩勇士」，在港獲冠亞季各一成績，俱負121至123取得，孭129磅或以上三戰全負，換上周俊樂只負123磅，可由蟲變龍出冷。

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